بلغت مستوى قياسي.. كم تبلغ ثروة مؤسس فيسبوك مارك زوكربيرغ؟

أكد صحيفة "بلومبرغ" الأمريكية أن الثروة الصافية لمؤسس شركة فيسبوك العالمية مارك زوكربيرغ بلغ مستوى قياسي، ينضمن إلى نادي الـ 100.

وبلغت ثروة مارك زوكربيرغ، عملاق التواصل الاجتماعي"فيسبوك"، مستويات تاريخية، حيث تجاوزت للمرة الأولى مستوى الـ100 مليار دولار، وفقا لما ذكرته الصحيفة.

وجاء ارتفاع ثروة مؤسس ومدير "فيسبوك" مع ارتفاع سهم الشركة في البورصة الأمريكية، حيث صعد السهم أمس بنسبة 6.49% إلى 265.58 دولار.

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وأشارت الوكالة أن ثروة زوكربيرغ، البالغ من العمر 36 عاما، زادت هذا العام بنحو 22 مليار دولار.

وبذلك انضم مؤسس "فيسبوك" إلى بيل غيتس، مدير "ميكروسوفت"، وجيف بيزوس، مدير "أمازون" باعتبارهما الشخصين الوحيدين في العالم، اللذين تتجاوز ثروة كل واحد منهما مستوى 100 مليار دولار.

يذكر أن سعر سهم فيسبوك ارتفع بنسبة 8.2 ٪ وهو مستوى قياسى حيث بلغ 253.67 دولارًا ، مما ساهم فى زيادة ثروة الرئيس التنفيذى مارك زوكربيرج 7 مليارات دولار فى هذه العملية التي أوصلت ثروته إلى أكثر من 100 مليار دولار.