تراند اليوم : هيفا لرئيس لبنان: محرومين من حضنك!

اشادت الفنانة اللبنانية هيفا_وهبي بزيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للبنان، واحتضانه لإحدى المواطنات اللبنانيات المتأثرات بانفجار العاصمة اللبنانية بيروت مساء الثلاثاء.

نشرت وهبي صورة الرئيس الفرنسي، محتضنًا السيدة اللبنانية وعلقت عليها قائلة:

(رئيس جمهورية فرنسا يحتضن مواطنة لبنانية، محرومة من حضن رئيسها، حالنا جميعًا، بس هيك).

كانت الفنانة اللبنانية هيفا وهبي، حذرت المواطنين اللبنانين من انتشار الغازات السامة في سماء بيروت، جراء الانفجار القوي، الذي وقع في مرفأ بيروت يوم الثلاثاء ٤ أغسطس/أب.

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يأتي هذا، بعدما وجهت زينب فياض الابنة الوحيدة لهيفا، دعواتها إلى الله كي يحفظ والدتها ووالدها، اللذان يعيشان في لبنان، فور وقوع الانفجار، وكانت المرة الأولى التي تدعو فيها علناً لوالدتها هيفا رغم القطيعة بينهما.

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