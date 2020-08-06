راقصة تتسبب فى طلاق عروسة بأفعالها المخلة مع العريس .. شاهد ماذا فعلت معه

فنون - كتب امير التهامي في الخميس 6 أغسطس 2020 08:15 مساءً - ‏4 ساعات مضت أخبار المشاهير 4,527 زيارة

ضبطت عروس بحي المرج عريسها في أحضان عشيقته الراقصة التي جلبها لإحياء حفل الزفاف في غرفة مجاورة للمكان الذي أقيم فيه عقد القران بعد حركات مثيرة على المسرح لفتت انتباهى ، بحسب موقع «العربية.نت».

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وقالت العروس في بلاغ الشرطة الذي حررته بعد الواقعة «كتبنا الكتاب.. ولم يمر سوى 15 دقيقة فقط لأضبطه في وضع مخل مع الراقصة».

وأضافت العروس صفا، اكتشفت بمحض الصدفة وجود علاقة آثمة بين الراقصة وعريسي في ليلة زفافي.