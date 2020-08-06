شاهد مؤثر: لبناني يودع "ببدلة الزفاف" خطيبته التي توفيت من انفجار بيروت

أظهر مقطع فيديو تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي، لشاب لبناني يبكي بحرقة خلال جنازة زوجته اليوم الخميس، والتي لاقت حتفها على إثر الانفجار الضخم الذي هز مرفأ العاصمة اللبنانية بيروت.

وقام خطيب الفتاة اللبنانية المتوفاة بنعي خطيبته على موقع "انستغرام" قائلًا: "عروستي الحلوة كان عرسنا ب 6-6-2021 عم تزبطي بيتك على ذوقك ونجيب غراض ونحضر، انت ترقيتي بسرعة بالفوج وصرتي شهيدة برتبة وطن".

وأضاف، "عرسك بطل بـ 6-6-2-21 صار بكرا يا عيوني. كلشي كان بدك ياه حايكون موجود الا شوفتي فيكي بالفستان الأبيض".

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وتابع، "كسرتيلي ضهري يا روحي حرقتيلي قلب قلبي راحت طعمة الحياة مع غيابك عني. الله يحرق قلبو يلي حرمني منك ومن ضحكتك ومن حنيتك يا روحي انتي. بحبك وحاضل حبك حتى صير معك ونكفي مشوارنا".

يذكر، أنه وقع أول أمس الثلاثاء انفجار ضخم في مرفأ العاصمة اللبنانية بيروت، وخلف أضرارًا مادية وبشرية كبيرة.

ووفقًا لآخر إحصائية لوزارة الصحة اللبنانية التي أعلنت، اليوم، ارتفع عدد الضحايا إلى أكثر من 137 قتيلا، وأكثر من 4000 جريح.