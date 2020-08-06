شاهد: طرد وزيرة العدل اللبنانية ورشقها بقارورات المياه

قام مجموعة من المواطنين اللبنانيين الغاضبين بطرد وإهانة وزيرة العدل، ماري كلود نجم، خلال زيارتها مناطق منكوبة جراء الانفجار الضخم الذي هز العاصمة بيروت الثلاثاء الماضي.

وأظهر مقطع فيديو منشور على موقع تويتر عددا من المحتجين تتوسطهم الوزيرة نجم، فيما كانت أصواتهم ترتفع وتطالب الوزيرة بالرحيل.

وعنون المغردون الفيديو بـ"ما بين ردة الفعل على زيارة ماكرون وزيارة الوزيرة.. لا تعليق".

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وتلقت الوزيرة في حكومة حسان دياب انتقادات لاذعة من المواطنين، الذين يقومون بإصلاح الأضرار ومساعدة المنكوبين.

وساهمت عناصر أمنية في إبعاد الوزيرة عن الحشود، التي أحاطت بها وثارت في وجهها بسبب الغضب الشعبي الكبير من الطبقة السياسية المتهمة بالتقصير وبالمسؤولية عن دمار بيروت.