إصابة فنان لبناني شهير بفيروس كورونا

أعلنت وسائل إعلام فنية اليوم الأربعاء 5 أغسطس 2020، إصابة الفنانة ونجم ستار أكاديمي اللبناني مروان يوسف، بفيروس كورونا المستجد.

ونشر الفنان اللبناني منشوراً عبر صفحتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، "إنستجرام"، :"مرحبا يا جماعة عادة ما بطل وبحكي بأي موضوع بس هلق حسيت بدي اكتب، امبارح كان عندي عملية صغيرة وانطلب مني تحليل فيروس كورونا، وطلع إيجابي".

وأضاف الفنان مروان :"بما إنو إرادة الله فوق كل اعتبار وأنا عندي ثقة بها الشئ مش خيفان من هالفيروس، بطلب من الكل ما يخاف ويعرف إنو هالمرحلة رح تمرق، اللي مخالطني به الفترة يحجر حاله، شكرا لكل النماس اللي واقفة حدي"

الجدير بالذكر أن مروان يوسف هو مغني ومؤلف أغاني لبناني، اشتهر عندما فاز بالموسم الحادي عشر من ستار أكاديمي في الفترة 2015-2016. بعد فوزه ، أصدر مروان فردين وفيديو موسيقي واحد ، وأدى العديد من الحفلات في المهرجانات الموسيقية في العالم العربي.