مايا دياب توجه رسالة مناشدة لمحمد بن سلمان بعد انفجار مرفأ بيروت

وجهت الفنانة اللبنانية مايا دياب اليوم الاربعاء رسالة مناشدة لولي العهد في السعودية الأمير محمد بن سلمان بعد حادثة انفجار مرفأ بيروت مساء يوم أمس والذي خلف أكثر من 100 قتيل وآلاف الجرحى.

مايا دياب غردت عبر صفحتها الرسمية على توتير قائلة :" أريد رجلاً واحداً صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، مطلوب الحضور والأمر بإنهائهم، إنهاء هؤلاء الحثالة".

وتعرضت مايا دياب لهجوم شديد من قبل النشطاء عقب نشر تغريدتها التي ناشدت فيها محمد بن سلمان بعد انفجار مرفأ بيروت.

وقضت بيروت ليلة دامية، مساء يوم أمس جراء وقوع انفجار ضخم في مرفأ بيروت، أوضحت التقديرات الأولية أنه بسبب انفجار أحد مستودعات المرفأ، كان يحوى "مواد شديدة التفجير".