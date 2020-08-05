شاهد منزل الفنانة اليسا بعد انفجار مرفأ بيروت

نشرت الفنانة اللبنانية اليسا صورا لمنزلها بعد انفجار مرفأ بيروت الكبير ، حيث أظهرت الصور حجم الدمار الهائل الذي لحق بمنزلها ، وسط حالة من الذهول والاستغراب لحجم اهمال المسؤولين في لبنان عن هذه الكارثة.

وغرّدت إليسا عبر "تويتر"، وذلك بعد الساعات الاولى من انفجار مرفأ بيروت، بالقول "محروق قلبي من جوا ومقهورة عبلدي من اللي صار. أنا الحمدلله بخير وانشالله ما يكون في شهداء، وكل الجرحى يتعافوا يا رب! بيتي تكسر كلو بس مش مهم، المهم الله يحمي لبنان".

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وبعد سلسلة من التغريدات كشفت فيها أنها لا تستطيع احتواء غضبها، عادت ونشرت إليسا لقطات من داخل منزلها المُتضرّر في بيروت تُظهر تحطّم الواجهة الزجاجية، وعلّقت قائلةً: "انفدت بالحديد والممتلكات، بس مين بيرجع اللي راحوا؟ مين بيرجعلنا بيروت؟".

وخلف انفجار مرفأ بيروت 100 قتيل وآلاف الجرحى وفق احصائيات شبه رسمية من وزارة الصحة اللبنانية.