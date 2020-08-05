شاهد: سيدة لبنانية تصرخ لحظة انفجار بيروت "اختربت بيوتنا"

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لسيّدة لبنانية تقطن في منطقة الجمّيزة في بيروت وهي تصرخ بأعلى صوتها من ناذفة منزلها المتضرر جراء انفجار بيروت الذي خلف دمارًا هائلًا في الأرواح والممتلكات.

واظهر الفيديو امرأة كبيرة في السن وهي تصرخ من شرفة المنزل قائلة: "يقدّم استقالتو.. اختربت بيوتنا.. راحت بيوتنا.. يقدّم استقالتو!".

وكان انفجار ضخم هز العاصمة اللبنانية بيروت نتيجة اشتعال النار في مواد شديدة الانفجار مخزنة في مرفأ بيروت البحري، ما أدى لسقوط نحو 100 قتيل وأكثر من 4000 إصابة، فيما أعلنت الحكومة اللبنانية بيروت مدينة منكوبة.