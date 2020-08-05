إصابة الفنانة نادين نجيم بانفجار بيروت وخضوعها لعملية جراحية

أصيبت الفنانة اللبنانية نادين نسيب نجيم، جرّاء الانفجار الذي هز مرفأ العاصمة بيروت، وأودى بحياة عشرات القتلى، ومئات الإصابات.

وقالت الإعلامية ريما نجيم في تغريدة عبر "تويتر"، "لكل اللي عم يسألوني عن نادين نسيب نجيم وبدّن يطمّنوا عنها، بعتذر كون عم بنقل خبر بيشغل البال".

وأضافت "نادين تأذّت بالانفجار خضعت لعملية جراحيّة طويلة استمرّت ٦ ساعات وهي حالياً أفضل والأولاد بأمان الحمد لله. ان شاء الله قريباً بتحكي معكن هيّ بس طلبت طمّنكن عليها".

وطلبت ريما نجيم من متابعيها الصلاة لنادين نسيب نجيم، فختمت تغريدتها بالقول "صلّولها".

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يشار إلى أن الممثلة اللبنانية نادين نسيب نجيم غابت عن التغريد يوم أمس الثلاثاء، بعد الانفجار في بيروت، فسادت حالة من القلق بين صفوف محبّيها.

وكانت وزارة الصحة اللبنانية أعلنت في آخر إحصائية لها، عن ارتفاع حصيلة ضحايا الانفجار الذي هز مرفأ بيروت عصر الثلاثاء إلى 100، وإصابة أكثر من 4 آلاف آخرين.