شكرا لبحثكم عن خبر بعد ١١ عامًا من المواعدة.. خِطبة ليدي أميليا سبنسر ابنة شقيق الأميرة ديانا لحبيبها جريج ماليت والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - اعلنت خطبة ليدي أميليا سبنسر ، ابنة شقيق الأميرة ديانا وعارضة الأزياء البريطانية السابقة فيكتوريا آيتكين، و حبيبها وكيل العقارات جريج ماليت بعد 11 عامًا من المواعدة.

ونشرت عدة صحف ومجلات مثل " إي أون لاين " و " فوكس نيوز " الأمريكية، أن الثنائي بدء علاقتهما العاطفية أثناء دراستهما في جامعة كيب تاون.

تقدم جريح،30 عامًا لخطبة ليدي إميليا، 28 عامًا في فندق Clouds Wine and Guest Estate بجنوب افريقيا.

وشارك إيرل تشارلز سبنسر، والد ليدي اميليا وشقيق الأميرة الراحلة ديانا منشورًا عبر تويتر عبر فيه عن سعادته بخطبة ابنته من حبيبها منذ 11 عامًا وتمنى لهما حياة ومستقبل سعيد معًا وارفق بالمنشور صورة ابنته مع جريج ماليت وهي تستعرض خاتمها الماسي.

وتعتبر هذه هي المناسبة السعيدة الثانية لأسرة شقيق الأميرة الراحلة ديانا ففي وقت سابق من هذا العام أعلنت ليدي كيتي سبنسر خطبتها من المؤلف الأمريكي مايكل لويس الذي يكبرها بأكثر من ثلاثين عامًا وسيعقدان زفافهما الصيف المقبل.

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وقد جذبت ليدي كيتي سبنسر الأنظار في حفل زفاف الأمير هاري وميغان ماركل بسبب جمالها وأناقتها الذي شبهه العديد بجمال وأناقة عمتها الاميرة ديانا حيث ارتدت ليدي كيتي العديد من الإطلالات التي تٌشبهها.

وتعمل كيتي كسفيرة للعلامة الشهيرة Dolce & Gabbana وايضًا مجوهرات Bulgari وتشتهر كيتي بنشاطاتها الخيرية مع العديد من المؤسسات مثل Save the Children و Elton John Aids.

واكتفى الثنائي بالاعلان فقط عن خِطبتهما دون ذكر أي تفاصيل متعلقة بموعد الزفاف،لكن وفقًا للصحيفة سيتم دعوة الأمير ويليام وزوجته كيت ميدلتون والأمير هاري وزوجته ميغان ماركل لحفل الزفاف، لأن الأميران متقاربان مع أفراد عائلاتهم الذين حضروا حفلات الزفاف الملكية على مر السنين.

ففي العام الماضي حضرت شقيقات الاميرة ديانا ليدي جين فيلوز وليدي مكوركودال تعميد الطفل الأول للأمير هاري وميغان ماركل آرشي هاريسون وظهروا في الصور التي نشرها قصر كنسينغتون احتفالًا بهذه المناسبة.