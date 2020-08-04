هيفاء وهبي تنجو من موت محقق ومنزلها ينهار علي العاملات

فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 4 أغسطس 2020 11:15 مساءً - نجت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، وصناع مسلسلها “أسود فاتح” من الانفجار الذي هزّ العاصمة اللبنانية بيروت مساء الثلاثاء، حيث كانوا يصورون “خارجي” بالقرب من موقع الانفجار.

وطمأنت وهبي، جمهورها على حالتها لافتًة إلى أنها بخير إلا أن منزلها تعرض للسقوط.

وأكدت وهبي حسب فوشيا أنها كانت بموقع تصوير مسلسلها “أسود فاتح” وقت وقوع الانفجار، مبينًة أن سقوط منزلها تم على العاملات الفلبينيات المتواجدات في منزلها.

وأشارت إلى أنه تم نقل العاملات إلى مستشفى في بيروت لإسعافهن، لأن زجاج المنزل سقط عليهن، مشددة على أن الوضع صعب للغاية لأن العاملات الفلبينيات عند نقلهن للمستشفى تبين أن جميع العديد من المصابين والقتلى تم نقلهم لنفس المستشفى.

من جهته قال الفنان المصري صبري فواز، المشارك في المسلسل وأحد من كانوا بموقع التصوير في تصريح لـ”فوشيا” إنه مع لحظة وقوع الانفجار سادت حالة من الهرج والمرج بين الحضور في موقع التصوير، مبينًا أن فريق العمل بخير ولم يصب أحد منهم.

وأكد صبري فواز أن أشخاصا قريبين منهم أيضًا أصيبوا، كما أن العاصمة بيروت تشهد حاليًا حالة تدمير للعديد من المنازل ويوجد الكثير من الجرحى بسبب قوة الانفجار واصفًا صوته بأنه “هزّ” العاصمة كاملة.

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وتمنى صبري فواز أن تعود لبنان أقوى مما كانت متمنيًا للمصابين من الجرحى الشفاء العاجل، كما طالب الجميع بالوقوف إلى جانب الشعب اللبناني في تلك المحنة التي تأتي في وقت عصيب لما يعانيه لبنان من ظروف معيشية صعبة فضلًا عن انتشار كورونا ببعض المناطق.

ومؤخرًا أعلنت هيفاء وهبي استئنافها تصوير مسلسل “أسود فاتح” المؤجل منذ رمضان الماضي، حيث شاركت الجمهور مقاطع قصيرة من سيارتها تارة ومن موقع تصوير المسلسل تارة أخرى وذلك عبر خاصية الاستوري في حسابها على موقع “إنستغرام”، إذْ تأتي تلك العودة بعد فترة توقف استمرت قرابة 5 أشهر بسبب تداعيات انتشار فيروس “كورونا” المستجد.

وشاركت هيفاء وهبي الجمهور أولًا صورًا من كواليس التصوير بدأتها وهي في طريقها لموقع التصوير ثم تصوير الموقع ذاته ما أكد أن الشركة المنتجة استأنفت التصوير بالفعل تمهيدًا لعرضه الذي لم يتم تحديده بعد إن كان لرمضان 2021 أم سيعرض خارج السباق الرمضاني.

وبعدها فاجأت هيفاء وهبي الجمهور بمقطع صغير مصور بينما كانت مساعدتها تفتح باب غرفتها في الكواليس وظهرت هيفاء مرتدية “النقاب” وكانت تقوم بالتحضير لتصوير مشهد جديد لها.

