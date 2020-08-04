انفجار مدوى يدمر منزل الفنانة إليسا ورسالة تكشف حالتها الصحية

فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 4 أغسطس 2020 08:17 مساءً - ‏33 دقيقة مضت أخبار المشاهير 167 زيارة

شهدت العاصمة اللبنانية بيروت، مساء اليوم الثلاثاء، انفجارًا ضخمًا، هز العاصمة وأسفر عن سقوط عدد من الجرحى، حسبما أكدت وزيرة الإعلام اللبنانية في تصريحات لـ”إكسترا نيوز”.

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وعلقت الفنانة إليسا على هذا الحادث الضخم الذي حدث في بيروت مساء اليوم، عبر حسابها الشخصي بموقع التغريدات القصيرة، قائلة :”محروق قلبي من جوا و مقهورة عا بلدي من اللي صار. أنا الحمد لله بخير وانشالله ما يكون في شهدا، وكل الجرحى يتعافو يا رب !بيتي تكسر كلو بس مش مهم، المهم. الله يحمي لبنان”.

وعقب الانفجارات سادت حالة من الفوضي وسط بيروت، حيث هرع الكثير من سيارات الإطفاء والإسعاف إلى المكان، كما طغت الفوضى على حركة السكان، حيث سبب الانفجار الهائل في أضرار بزجاج المباني في معظم أنحاء بيروت.

فيما أكد الصليب الأحمر اللبناني، أن هناك أكثر من 100 جريح يتلقون العلاج الآن، فضلًا عن وجود عشرات المصابين.