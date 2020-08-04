شكرا لبحثكم عن خبر عارضة أزياء أوكرانية تتعرض لاعتداء على أحد شواطئ تركيا والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - قالت عارضة الأزياء الأوكرانية داريا كيريليوك، إنها تعرضت للاعتداء بالضرب خلال قضائها إجازة على شاطئ مدينة إزمير التركية.

ونشرت عارضة الأزياء صورة على إنستغرام، تعزز روايتها للحادث.

وقالت: "لا أريد أن أبقى صامتة، سأخبر عن كل ما حدث معي ومع صديقي ومجموعة من الرفاق".

وأضافت: "لقد تعرضنا للاعتداء من قبل رجال الأمن على شاطئ مومو في منطقة شيشمي التركية. أربع فتيات تعرضن للكم على وجوههن (بينهن أنا) والشبان أيضا... أصبنا بشدة".

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وتابعت: "أعطينا الشرطة تقريرا مفصلا عما حصل لنا. لا يجب أن نغض النظر عما يحدث ويجب علينا وقف العنف ضد المرأة".

من جهتها، وعدت السلطات التركية بمعاقبة المسؤولين عن الاعتداء على عارضة الأزياء الأوكرانية.

وندد وزير الثقافة والسياحة التركي محمد نوري إرسوي بالحادث، وكتب على تويتر: "أدين الهجوم المثير للاشمئزاز الذي وقع يوم الجمعة في شيشمي، وخاصة أنه ضد امرأة، وخاصة في منطقة السياحية. لن يفلت أي شخص من العقاب على هذه الوقاحة غير المقبولة".

المصدر: RT