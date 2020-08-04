شكرا لبحثكم عن خبر عدسات لاصقة ذكية تلتقط صور وفيديوهات برمشة عين والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - تقدمت Sony بطلب للحصول على براءة اختراع توضح كيف تقوم عدسات لاصقة ذكية بالتقاط الصور وتسجيل مقاطع الفيديو بمجرد غمضة عين ، مع الاحتفاظ بها في مساحة ذاكرة صغيرة على العدسة – أو على مقل العيون للمستخدم. لا تصمم الشركة على ذلك فحسب ، بل تخطط شركات التكنولوجيا العملاقة الأخرى أيضًا للحصول على العدسات اللاصقة الذكية .

ومع ذلك ، فإن براءة اختراع Sony لا تعني أننا سنراها في أي وقت قريب. ومع ذلك ، سيشمل إطلاق العدسة من سوني وحدة التقاط الصور ووحدة التحكم المركزية والوحدة الرئيسية إلى جانب هوائي ومنطقة تخزين ومستشعر كهرضغطية. آخر وحدة مذكورة أعلاه مسؤولة عن مراقبة الوقت الذي استغرقته فترة بقاء الجفون مفتوحة ، كما ستحدد الغمضة التي تم التقاطها لالتقاط صورة ، بالإضافة إلى الغمزات التي تمت دون وعي. سيسمح ذلك للوحدة بالتمييز بين الغمضة العادية للعين وغمضة الحفظ.

كما هو مذكور في براءة الاختراع الخاصة بـ Sony ، تتراوح غمضة العين غير المقصود ما بين 0.2 إلى 0.4 ثانية ، وبالتالي فإن براءة الاختراع تنص على أنه إذا تجاوزت 0.5 ثانية ، فسيعتبر ذلك عن قصد ، لذلك يشير إلى الوحدة على التقاط الصور. يوفر الهوائي القدرة للعدسة لاسلكياً ، ويستولي عليها من الهاتف الذكي أو الكمبيوتر اللوحي الذكي أو الكمبيوتر. التكنولوجيا التي اكتشفها نيكولا تيسلا لأول مرة ، ستستخدم إما موجات الراديو أو الحث الكهرومغناطيسي أو رنين المجال الكهرومغناطيسي ، ولأول مرة ، ستدعم العدسة الذكية إمكانية التركيز التلقائي والتكبير / التصغير.

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ولكن قبل أن يتمكن المستهلكون السعيدون من وضع أيديهم على هذا الجهاز المتطور ، ولكي تكون وكالات الاستخبارات راضية عن كل شيء في نظرهم ، فإن التكنولوجيا لا تزال تخضع لاختبارات صارمة.