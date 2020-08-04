تنشر وكالة سوا الاخبارية نتيجة الثانوية العامة 2020 برقم الجلوس في مصر ، وذلك بعدما تم اعتماد نتائج الثانوية العامة بشكل رسمي من قبل وزير التربية والتعليم طارق شوفي صباح اليوم الثلاثاء.

ويمكنكم متابعينا الكرام في جمهورية مصر العربية فحص نتيجة الثانوية العامة 2020 برقم الجلوس فور نشرها من قبل وزارة التربية والتعليم بعد قليل.

وبحسب وزير التربية والتعليم فإن نتيجة الثانوية العامة 2020 ستنشر في جميع مدارس محافظات مصر بعد غد الخميس.

نتيجة الثانوية العامة 2020 - رقم الجلوس اضغط هنا

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كما يستطيع أي طالب معرفة نتيجة الثانوية العامة 2020 بعد ادخال رقم الجلوس عقب تفعيل الرابط من قبل وزارة التربية والتعليم ،حيث جاءت المؤشرات بنسبة النجاح هذا العام مطمئنة، وقد ترتفع عن العام الماضي بمعدل بسيط، حيث بلغت نسبة النجاح في الثانوية العامة ٢٠١٩ ٧٨.٦٪.

أسماء طلبة الثانوية العامة 2020 في مصر

نتائج الثانوية العامة 2020 في مصر