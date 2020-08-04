تركي آل الشيخ يحتفل بعيد ميلاده الـ39 بهذه الطريقة

فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 4 أغسطس 2020 12:10 مساءً - ‏37 دقيقة مضت أخبار المشاهير 90 زيارة

احتفل رئيس الهيئة العامة للترفيه، تركي آل الشيخ، اليوم (الثلاثاء)، بعيد ميلاده الـ39، بتغريدة نشرها على حسابه الشخصي في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.

وقال آل الشيخ في تغريدته: “39 عاما من العمر راحت.. وصارت مجرد رقم يكتب على الكيكة”.

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وتفاعل مع التغريدة كثير من مشاهير الوطن العربي مثل رابح صقر، والشاعر المصري أيمن بهجت قمر، والإعلامي وليد الفراج، والمطرب المصري تامر عاشور، مهنئين آل الشيخ بعيد ميلاده.

وكانت أنباء قد ترددت خلال الأيام الماضية، حول معاناة آل الشيخ من أزمة صحية ألمّت به، مع تداول صور قيل إنها خلال وجوده بأحد المستشفيات.

يشار إلى أن تركي آل الشيخ، سبق وأن تعرض لوعكة صحية في يناير الماضي، قبل أن يجري عملية جراحية في مدينة نيويورك الأمريكية.