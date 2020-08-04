طليق فنانة شهيرة: طلبت مني الابتعاد ثم فوجئت بها مع رجل آخر

فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 4 أغسطس 2020 10:10 صباحاً - ‏21 دقيقة مضت أخبار المشاهير 83 زيارة

كشف زوج فنانة شهيرة عن رد فعله بعد اكتشاف ارتباط زوجته بشخص آخر .

Advertisements

وقال المخرج براين أوستن جرين إنه يتمنى السعادة لزوجته السابقة ميجان فوكس بعد ارتباطها بشخص آخر غيره.

وقال في حوار مع “سي إن إن” أن الانفصال تم بناء على رغبتها مضيفا: طلبت مني الابتعاد لفترة لتقييم العلاقة وبعدها أخبرتني أنها وجدت راحتها في الانفصال ، ثم تفاجأت بدخولها في علاقة مع شخص آخر.

وكان جرين و ميجان تزوجا عام 2010 وأنجبا 3 أطفال.