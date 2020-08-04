الفنانة السورية أمل عرفة تعلن إصابتها بفيروس كورونا 

أعلنت الفنانة السورية أمل عرفة إصابتها بفيروس كورونا ، مؤكدة أنها بحالة جيدة وستتعافي لتعود لاستكمال التصوير.

وقالت عرفة إن خمسة أطباء أكدوا إصابتها (بكوروناية بنت حلال)، حسب التعبير خفيف الظل الذي استخدمته في تدوينة في إحدى صفحاتها الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأشارت إلى أنها تتعامل مع الحالة على أنها “كريب عادي”، رغم الألم، وقالت إن الجميع سيصابون بكورونا وطالبت بالانتباه للكبار وأصحاب الأمراض المزمنة.

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وأضافت: “الحياة مزحة مرات بتكون بايخة.. نحنا ضيوف بس، ألف سلامة سوريا”.

واختتمت بشكر الأطباء الذين “يعملون لمنع الفيروس من الوصول إلى الرئة”.

يذكر أن أمل عرفة هي ابنة الموسيقار السوري الراحل سهيل عرفة، وتوصف بأنها فنانة شاملة إذ عرفت كممثلة ومطربة ومؤخراً كانت تقدم برنامجاً تلفزيونياً.