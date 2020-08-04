شكرا لبحثكم عن خبر شافت الموت.. تفاصيل العثور على فتاة مفقودة من الشهر الماضي والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - بعد 8 أيام من البحث المستمر، تمكنت الشرطة الأمريكية أخيرا من العثور على فتاة مفقودة منذ أكثر من أسبوع، ولحسن الحظ عثروا عليها حية.

ووفقا لصحيفة ديلي ميل البريطانية، اختفت جيوفانا فودة عمرها (18 عاما) في 24 يوليو الماضي، وبحسب شهادة أقاربها لم يتم رؤيتها بعد زيارة مقهى في إندكس، بولاية واشنطن الامريكية