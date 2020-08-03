تراند اليوم : رد مفاجئ من "خالد يوسف" على اتهام الأطباء بالانتماء للإخوان

"مش هنفضل عمرنا كله معلقين جرس الإخوان في رقبتنا"، هكذا علق المخرج السينمائي والبرلماني المصري خالد يوسف على اتهام الأطباء المستقيلين بانتمائهم لـ "الإخوان المسلمين"، داعيًا لمناقشة أصل المشكلة.

وأعلن الأطباء في مستشفى المنيرة العام، المستشفى الذي كان يعمل فيه الطبيب الذي توفي قبل أيام، باستقالة جماعية احتجاجًا على ظروف العمل، رفضًا لطريقة الحكومة في إدارة أزمة كورونا وفشلها في توفير الإمدادات الطبية اللازمة.

وأكد الأطباء في استقالتهم أن وزارة الصحة فشلت في التعامل مع الأطباء أثناء جائحة كورونا، من خلال ما أصدرته من قرارات تعسفية بخصوص عمل مسحات للأطباء وإجراءات العزل، مما أسفر عن وفاة أكثر من 19 طبيبًا.

لكن وسائل إعلام مصرية مقربة من السلطة، ونشطاء على وسائل التواصل الاجتماعي اتهموا الأطباء المستقيلين بالانتماء لجماعة "الإخوان المسلمين"، الأمر الذي أثار حالة من الاستنكار.

وعلق يوسق عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، قائلاً: "مش هنفضل عمرنا كله معلقين جرس الاخوان في رقبتنا.. كل ماحد يتكلم ينتقد حاجه ( امسك ده اخوان او عيب عشان الاخوان مايستغلوش الفرصة)".

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وأضاف: "حالة الغلوشة اللي بتحصل علي اي موضوع بحجة الاخوان هاتخلينا عمرنا ماهناقش مشكلة ونجيب حلها أو نوصل لآخرها.. الإخوان هي العصاية السحرية اللي بيمسكها أنصار النظام عشان يخرسوا الناس ولا يناقشوا أصل المشكلة لأن معندهمش رد موضوعي ....".

وتابع يوسف المقيم في فرنسا: "الإخوان موجودين من تمانين سنة ومش هايخلص نكدهم في تمانين زيهم ولا هاييبطلوا يركزوا علي إخفاقات النظام ولا هيبطلوا ياخدوا فيديو أو بوست من صفحة حد عشان يأكدوا كلامهم ... والعبث بعينه إننا نستني لما يبطلوا الإخوان عشان نعرف نناقش مشاكلنا ونحلها".

ومضى قائلاً: "ناقشوا أصل الموضوعات واتكلموا عنها يمكن نساعد بعضنا في إيجاد حلول .. الحوار حالة حضارية في كل الأحوال بعيدًا عن الاتهامات والشتايم".