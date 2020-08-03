نجمة طيور الجنة تظهر بدون الحجاب وتثير ضجة

فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 3 أغسطس 2020 06:19 مساءً - ‏52 دقيقة مضت أخبار المشاهير 397 زيارة

ظهرت نجمة قناة طيور الجنة السابقة، المغربية أمينة كرم بإطلالة جديدة لها بمناسبة عيد الأضحى المبارك بعد أن نشرت صورا لها، بدون الحجاب.

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وظهرت أمينة، وهي ترتدي لباسا مغربيا بلونٍ برتقالي، و تشرب الشاي المغربي ، وعلقت علي الصور قائلة: “عيدكم مبارك حبايبي”.

وكانت مروة حماد زوجة خالد مقداد مدير قناة طيور الجنة، قد صرحت في وقت سابق أن القناة تخلّت عن العمل مع أمينة كرم بسبب تحوّل الأخيرة إلى الموضة واهتمامها بأن تكون نجمة على السوشيال ميديا.

