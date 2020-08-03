شكرا لبحثكم عن خبر شاهد نصيحة السعودية أمل الشهراني للفتيات بخصوص المقاطع الإبـ.احية!! والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - وجهت نجمة السوشيال ميديا السعودية أمل الشهراني، نصيحة مثيرة للجدل للفتيات في أول أيام عيد الأضحى، حول الفيديوهات الإباحية في هواتف الرجال.

وظهرت أمل الشهراني بفيديو مرتدية تيشرت بكتف واحد، يكشف عن كامل منطقة الصدر، وجزءاً من البطن، وقالت موجهة حديثها للفتيات بطريقة بدت غير طبيعية: “يا بنات ويا إناث ويا سيدات، لا عاد تلمسون لهم جوالات، جوالات الرجال ملوثة وملغمة”.

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وتابعت الشهراني: “جوالاتهم ملوثة وهذا شيء طبيعي، حتى لو كان رجل جميل وماشي عالصراط المستقيم، وماله في السيدات، أصحابه ملوثين ويرسلونله حاجات”.

واستطردت: “هو لازم يرد على أصحابه، وإن ما رد عليهم، قالوا عنه دجاجة صقعة، فإنتي ريحي دماغك وريحي قلبك ولا عاد تفتحين الجوال وعيشي الحياة وعيدك مبارك”.

وخلقت نصيحة الشهراني للفتيات حالة من الجدل والسخرية بين المتابعين الذين تساءلوا عن سبب حديثها بهذا الشكل غير الطبيعي وملابسها الصارخة التي كاد يكشف صدرها كاملاً، وسخروا من لون أباطها الأسود، واصفينه بأنه هو التلوث وليس هاتف الرجل.