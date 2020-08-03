شكرا لبحثكم عن خبر بالفيديو: عقاب غريب لامرأة اتهمت بخيانة زوجها والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - قررت أسرة سيدة هندية وسكان قريتها عقابها، جرّاء إقامتها علاقات خارج إطار الزواج، بحمل زوجها على كتفها والتجول به في القرية.

ونشرت صحيفة ”تايمز أوف إنديا“، مقطع فيديو يوضح قيام سكان قرية تشابري رانواس الهندية، بمعاقبة سيدة جرّاء خيانتها لزوجها، حيث اتفقت عائلتها وسكان القرية على إجبارها على حمل زوجها على كتفها والتجول به لفترات طويلة.

وأظهرت لقطات الفيديو، أن سكان القرية قاموا بضرب السيدة بالعصا، ثم أجبروها على حمل زوجها والسير به مرة أخرى، وظهر أيضًا خلال الفيديو، مجموعة من الأطفال وهم يضحكون ويصورون السيدة، وهي تحمل زوجها وتسير به.

واتهم الزوج زوجته بخيانته، وإقامة علاقات خارج الزواج مع زميلها بالعمل، حيث يعمل الزوجان في الأشغال اليدوية في مقاطعة غوجارات الهندية، الأمر الذي اضطر العائلة وسكان القرية لتوقيع هذا العقاب عليها.

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