وفاة فنانة مصرية شهيرة

أعلنت وسائل إعلام مصرية، اليوم الأحد 2 أغسطس 2020، وفاة الفنانة سامية أمين في أحد مشافي القاهرة بعد صراع مع المرض عن عمر يناهز 75 عاما.

وأفادت صحيفة اليوم السابع المصرية، بأن الفقيدة زوجة الفنان مصطفى الدمرداش، ووالدة الفنان الشاب أحمد الدمرداش، والفنانة الراحلة من مواليد 14 مارس عام 1945 وشاركت في العديد من الأعمال الفنية في السينما والمسرح والتليفزيون.

ومن أبرز مسلسلاتها: الضوء الشارد، بابا نور، عيش أيامك، حضرة المتهم أبي، أولاد الأكابر، سوق الزلط، عفريت القرش، الملك فاروق، حق مشروع، المصراوية، بشرة سارة، قصة الأمس.