سقوط هيفاء وهبي أرضا وظهور منطقة حساسة خلال جلسة تصوير

فنون - كتب امير التهامي في الأحد 2 أغسطس 2020 02:16 مساءً - ‏5 دقائق مضت أخبار المشاهير 28 زيارة

تعرضت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي لموقف محرج أثناء جلسة تصوير بالتزامن مع الاحتفال بعيد الأضحى المبارك.

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وشاركت هيفاء وهبي متابعيها عبر خاصية الاستوري على موقع «إنستغرام» مقطع فيديو يوثق لحظة سقوطها، وسط ضحكات من فريق العمل.

يأتي ذلك بالتزامن مع قضية هيفاء وهبي ضد الملحن والمنتج محمد وزيري عقب اتهامها له بسرقة 63 مليون جنيه من حساباتها.

ويواجه «وزيري» اتهامات بـ«النصب وخيانة الأمانة»، وتم إيداعه السجن الاحتياطي 15 يومًا، على أن تستمر التحقيقات معه لاحقًا.