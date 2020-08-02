سبب وفاة الكاتب المسرحي العراقي عادل كاظم

أعلنت وسائل إعلام عراقية اليوم الأحد 2 آب/أغسطس 2020، وفاة الكاتب العراقي الكبير عادل كاظم في أحد مشافي العاصمة بغداد بعد صراع طويل مع المرض عن عمر يناهز 81 عاما.

ونعت وزارة الثقافة والاثار العراقية الكاتب كاظم عبر صفحتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك :قالت:" كان الكاتب العراقي مجتهدا في تعبيره عن الواقع بعد رحلة فنية ناهزت نصف قرن من المسرح والتلفزيون تميزت بالكفاح والنضال".

وأفادت أرم نيوز، بأن الكاتب كاظم ولد في بغداد عام 1939 وتخرج في أكاديمية الفنون الجميلة. كتب أولى أعماله، مسرحية (الطحلب)، عام 1962 ليقدم بعدها سلسلة من الأعمال التي اتسمت بالجرأة في التناول والعرض.

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من أشهر أعماله المسرحية (الطوفان) و(المتنبي) و(تموز يقرع الناقوس) و(نديمكم هذا المساء) و(المومياء) و(مقامات أبي الورد) و(دائرة الفحم البغدادية)، كما قدم للتلفزيون مسلسلات (النسر) و(الذئب) و(عيون المدينة) و(بنت المعيدي).

وبحسب ما نشرت الامارات نيوز، كرمته مهرجانات مسرحية عديدة منها مهرجان المسرح العربي في دورته السادسة بالشارقة عام 2014.

ونعي نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي والقراء وفنانين الراحل معبرين عن حزنهم الشديد عقب وفاته، حيث نفت مصادر إعلام محلية بان تكون وفاته نتيجة اصابته فيروس كورونا المستجد موكدين أن وفاته نتيجة مرض السرطان الذي اصابه قبل عدة سنين.