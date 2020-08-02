شاهد: هكذا كانت نهاية أسد فاجأ عائلة سعودية أثناء ذبح الأضحية

نشر مواطن سعودي، مقطع فيديو، اليوم الأحد 2 آب، يظهر أسد يعتلي سور المنزل أثناء قيامها بذبح أضحية عيد الأضحى المبارك

وقال مواطن سعودي هيثم خالد خلال مقطع فيديو عبر تويتر، إن أسداً ظهر على سور منزل أسرته، وبقي يراقب الأضحية من الأعلى، متمركزا على بعد أمتار منها.

وأضاف خالد، أنه من الطبيعي أن يرى السكان أثناء ذبح الأضاحي قططاً أو كلاباً تأتي من الرائحة، إلا أن هذه أول مرة يطل أسد ليشارك بالعملية.

وتابع: "اليوم طب علينا أسد، لقيناه في الحوش.. تخيل تقوم الصبح تلقى في بيتكم أسد".

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لفت إلى أنه تفاجأ عند سماع أهل بيته يصرخون "أسد.. أسد" وظن أنهم رأوا قطاً كبير الحجم أو ما شابه، لكنه فوجئ أنه بالفعل أسد.

إلى ذلك، هرعت الأسرة للاتصال بقوات الدفاع المدني والشرطة وجهاز البلدية، الذين حضروا للتعامل مع الواقعة.