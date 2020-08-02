نجاة أحد السعوديين من كارثة محققة في المدينة المنورة

فنون - كتب امير التهامي في الأحد 2 أغسطس 2020 12:13 صباحاً - نجا أحد المواطنين السعوديين من كارثة محققة عندما سقط جدار أحد المنازل على عدد من السيارات الحديثة في المدينة المنورة والتي كانت متوقفة قربه فدمرها بالكامل.

ويظهر مقطع فيديو وثقته كاميرا مراقبة لأحد الأشخاص كان يسير خلف السيارات المتوقفة أثناء سقوط الجدار لكنه نجا من موت محقق ولم يصبه أي أذى.

كما تبين في الفيديو الأسلاك والحواجز وهي تتطاير بسبب قوة الرياح وذلك لأن المدينة المنورة تشهد أمطارا رعدية غزيرة ورياحا نشطة.

وتداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو لشدة الرياح بالمدينة المنورة خلال العاصفة التي شهدتها المدينة عصر الخميس.

وأظهرت مقاطع الفيديو عاصفة شديدة من الرياح أدت إلى اقتلاع لوحات ومظلات مواقف ووقوف السيارات في مناطق متفرقة بالمدينة بالإضافة إلى سقوط أحد الأسوار على عدد من السيارات أسفل إحدى العمارات.