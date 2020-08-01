تراند اليوم : كارول سماحة تتضامن مع هيفا ضد وزيري: قصتك استفزتني!

تضامنت الفنانة اللبنانية كارول_سماحة، مع زميلتها الفنانة هيفا_وهبي، في قضيتها ضد زوجها المنتج والملحن المصري محمد_وزيري.

وجهت كارول رسالة لهيفا جاء بها: (بهالمحنة الصعبة اللي عم تمر عليكي بحب عايدك وعايد عيلتك هيفاء وهبي، وباركلك على انتصارك على الظلم).

تابعت: (قصتك استفزتني كتير بس تأكدي الحق ما بموت، طول عمرك امرأة قوية، مكافحة ولا تستسلم، الله معك).

بدورها ردت وهبي على كارول قائلة: (حبيبتي كارول مرسي كتير لكلامك الداعم ولمحبتك الصادقة. ينعاد عليكي وعلى عيلتك الحلوة).

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اقرأ: المحكمة ترفض دعوى وزيري لإثبات زواجه من هيفا وهبي!

كانت محكمة أسرة قصر النيل رفضت الدعوى المٌقدمة من الملحن والمنتج ابمصري محمد وزيري، لإثبات زواجه من الفنانة اللبنانية هيفا وهبي، خصوصاً أنه لم يقدم مستند رسمي يثبت الزواج رغم تأجيل جلسات المحكمة لأكثر من مرة.

الوزيري تقدم بتِلك الدعوى محاولًا إثبات الزواج أمام المحكمة بعد اتهام هيفا له بسرقة أموالها وعقارتها.