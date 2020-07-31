تراند اليوم : هيفا بإطلالة العيد – صورة

هنأت الفنانة اللبنانية هيفا_وهبي، متابعيها بمناسبة عيد الأضحى المبارك، ونرت صورة من أحدث جلسة تصوير خضعت لها.

كتبت هيفا تعليقاً على الصورة قالت به: (أنت جمال العيد، أتمنى لك الفرحة وتحقيق الأمنيات إفرح وفرِّح اللي حواليك عيد أضحى مبارك).

هيفا استأنفت تصوير مسلسلها (أسود فاتح) خلال الفترة الماضية، بحضور كافة فريق عمل المسلسل.

(أسود فاتح)، بطولة هيفا وهبي، روجينا، عمر السعيد، معتصم النهار، صبري فواز، شريف سلامة، سلوى عثمان، نانسي صلاح، رانيا منصور، ومن تأليف أمين جمال وإخراج كريم العدل.