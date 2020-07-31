شكرا لبحثكم عن خبر شاهد.. رهف القنون تتسوق بملابس "كاشفة".. وتعلق: أنا أستحق العالم! والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أثارت الشابة السعودية رهف القنون، جدلًا بظهورها قبل ساعات

في رحلة تسويقية رفقة والد طفلها الكونغولي لوفولو أندي، لشراء بعض الأغراض، غير أن ظهورها جاء بملابس "كاشفة" بعدما ارتدت "جيب" قصيرة للغاية بدت مثل "الشورت".

وعلقّت رهف القنون على الصورة التي نشرتها بقولها: "أنا أستحق العالم"، بينما نشرت صورة أُخرى دّون عليها باللغة الإنجليزية: "لا ترضي بأقل ما تستحق".

وبالعودة إلى حساب والد طفلها في إنستغرام، تبين أنه نشر لنفسها صورة في ذات المكان الذي ظهرت فيه رهف وأمامه الأغراض التي تم شراؤها، بينما لم يظهر طفلهما معًا في أي من الصور. وقبل أيام نشرت رهف القنون، من خلال خاصية "الستوري" في حسابها على موقع إنستغرام، المقولات التي دائمًا ما يتم توجيهها للمرأة بحجة العادات والتقاليد المجتمعية، إذْ استعانت بصورة فتاة ترتدي عباءة وحجابا وعلى فمها ما يشبه اللاصق الدال على الصمت أو السكوت ودُوّن عليها كلمتا العادات والتقاليد. Advertisements وكان من بين الكلمات المكتوبة حول الفتاة التي يوجهها المجتمع للمرأة سواء قبل الزواج من جانب أهلها أو بعد الزواج من جانب زوجها، ومنها.. "بدك تدرسي اللي اخترنالك إياه، يما بنت خالتك تزوجت وإنتي لسا، بتحبي! بدك تفضحينا، الزواج المبكر". ومن المقولات أيضًا: "شو تشتغلي اقعدي بجيكي مصروفك لعندك، بديش أخلف ولد يحمل اسمي، بدك تعنسي عندي، ضبها بلا تفضحك، شو دكتور نفسي بدك يقولوا مجنونة، الختان، أنا لما كنت قدك كان عندي ولدين". وتركت رهف القنون تعليقًا على تلك المجتمعات التي وعلى ما يبدو أنها توجه دعوة للمرأة كي تتمرد على العادات والتقاليد فقالت: "ضبوا بناتكم.. ربوا شبابكم".

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