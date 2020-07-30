تراند اليوم : هيفا وهبي تعتدي على السعودي ريان جلر – وثيقة

كان أصدر النائب العام الكويتي، قرارًا يقضي بالتحفظ على أموال عدد من مشاهير السوشيال ميديا، من بينهم فاشينيستات وإعلاميات، ومنع مغادرتهم الأراضي الكويتية، على خلفية ضيحة غسيل الأموال، وتضخم حساباتهم البنكية.

النائب السابق، الدكتور الكويتي عبد الحميد عباس، وقال:

(شركة بوتيكات المسؤولة عن تشغيل الفانشستات في جريمة غسيل الاموال، اليوم صدر قرار النيابة العامة بحجز أرصدة الشركه وصاحبها عبد الوهاب العيسي تم حجز على أموال وممتلكات، فرح سعود، فوز الفهد، شفاء الخراز ، يعقوب بوشهري، دانة طويرش، غنيمة احمد، جمال النجادة، مشاري بويابس، وحليمة بولند ).

القرار جاء على خلفية الشكوى المقدمة من وحدة التحريات المالية، ضد المذكورين بعدما تبين تضخم في حساباتهم البنكية بطريقة تثير الشبهات.

ومن بين أكثر الوقائع الصادمة في الملف، عثور الأجهزة الأمنية الكويتية، على فاتورة بـمبلغ 500 ألف دينار (مليون و631 ألف دولار)، قيمة إعلان واحد، لأحد نجوم اليوشيال ميديا، من إحدى الشركات.

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التحقيقات لا تزال قائمة، ومن بين الأسماء أُريد الزج بها في القضية اسم السعودي ريان جيلر، الذي يتباهى بالأموال التي يمتلكها، كأي شاب سعيد بما يملك.

إحدى الشابات من العاملات لصالح هيفاء وهبي كتبت تغريدة خطيرة، جاء فيها:

(طفل في سن المراهقة، يمتلك هذه الأموال وكل هذه الشهرة في الوطن العربي والأجنبي، بدون حسيب ولارقيب! من وين له كل هذه الفلوس؟).

وتابعت متابعة هيفا وهبي: (شاري طقم أسنان من الماس ويلبس أغلى الملابس، وعنده يخت والكثير إلى آخره، من الطبيعي أن يتم إستغلاله في غسل الأموال لصغر سنه، وعدم وجود احتمال بالشك فيه لملامحه البريئة، ريان جيلر ضمن مشاهير غسيل الأموال).

لكن يبدو أن الشابة التي يحمل حسابها صورة هيفاء، أرادت الإنتقام منه والزج باسمه، لأنه سبق واتهم هيفا بارتباطها بمنظمة الماسونية العالمية، ما دفع هيفا لحظره على الإنستغرام.

سليمان البرناوي – الجزائر