شاورما بدينار.. عرض ملغوم يسمم المئات في الأردن

أعلنت وزارة الصحة الأردنية، وفاة طفل عمره 5 سنوات، وتسجيل 700 إصابة، نتيجة الإصابة بالتسمم الغذائي في عين الباشا، إثر تناولهم وجبات "شاورما" من مطعم في مخيم البقعة في محافظة البلقاء.

كما كشفت الوزارة أن الحاكم الإداري أمر بإغلاق المطعم بشكل تحفظي وتوقيف صاحبه. وفقاً للعربية نت

وحدث التسمم الغذائي بسبب جرثومة انتيركوكس فيكالس "المكورات المعوية البرازية"، وجرثومة كامبيلوباكتر، بحسب بيان الوزارة.

أما تفاصيل الحادث، فهو أن المطعم المذكور كان قدم عرضاً لزبائنه على وجبات "الشاورما" بسعر دينار للوجبة الواحدة، الأمر الذي دفع سكان المنطقة للتهافت عليه.

بدوره، أفاد مدير صحة البلقاء وائل العزب في تصريحات لـ"العربية.نت"، أن حالات التسمم بدأت بالتوافد إلى 4 مستشفيات بالأردن وهي "مستشفى الأمير الحسين بن عبدالله الثاني في لواء عين الباشا، ومستشفى السلط الحكومي، ومستشفى الشونة الجنوبية، ومستشفى الأميرة إيمان نتيجة تسمم غذائي.

وأكد أن الحالات صنفت بين جيدة ومتوسطة، وتخضع جميعها لمراقبة مدتها 24 ساعة، ويوجد مضاعفات لـ4 حالات فقط، فيما توفي طفل يبلغ من العمر 5 سنوات، مبينا أن المستشفيات قادرة على التعامل مع الحالات في ظل توفر الكوادر الطبية والأجهزة والمعدات الطبية اللازمة.

كما بين العزب أن الوجبات الجاهزة خاصة التي يضاف إليها خليط المايونيز تكون أكثر عرضة للفساد خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة، كاشفاً أنه يجري حاليا توزيع الحالات المستقرة على مستشفيات الحسين السلط والأميرة إيمان معدي والشونة الجنوبية.

وأكدت الوزارة أنه وبعد الكشف على المطعم الذي تسبب بحالات التسمم، تبين أن وحدة التبريد داخل مشغل تحضير الشاورما معطلة، وأن عملية التحضير تتم خارج الغرفة في بيئة غير صحية ودون الالتزام بالاشتراطات الصحية وأدنى قواعد السلامة العامة، ما اضطر الوزارة إلى إغلاق المطعم بالكامل.

Advertisements

وقال مدير عام مؤسسة الغذاء والدواء نزار مهيدات، إن نتائج عينات جرى أخذها من قبل المؤسسة أظهرت وجود "بكتيريا" في عينات شملت لحوما ودواجن، وذلك بعد تسمم غذائي أصاب نحو 700 شخص، مؤكداً أن وجود "البكتيريا" تسبب في التسمم والأعراض الصحية المصاحبة له.

كما لفت إلى أن ارتفاع درجات الحرارة بيئة خصبة لنمو مثل تلك "البكتيريا".

من جهة أخرى، أوضح متصرف لواء عين الباشا حاكم الخريشا أن المطعم أُغلق بشكل تحفظي، لحين ظهور نتائج فحص عينات المصابين، وتم تشميع المنشأة، وتحويل مالكها إلى الجهات المختصة.

في السياق أيضاً، أشادت وزارة الصحة بالاستجابة السريعة والفورية لكوادرها في مستشفيات البقعة وعمان وجرش وجميع مستشفيات محافظة البلقاء، وكذلك سرعة الاستجابة المهنية لكوادرها في التعامل مع حادثة التسمم الجماعي.

وأكدت أن جميع كوادرها كانت في حالة استنفار ومتابعة مباشرة من وزير الصحة والأمين العام ومدير الرعاية الصحية ومدير صحة البلقاء طوال ساعات الليل لضمان إدخال جميع الحالات إلى المستشفيات والتي استمرت حتى ساعات الصباح الباكر، مشيدة بالتعاون والتنسيق على مستوى جميع الأجهزة الأمنية والدفاع المدني والمؤسسة العامة للغذاء والدواء ومتصرفية لواء عين الباشا.

إلى ذلك، دعت الوزارة المواطنين إلى عدم تناول الأطعمة المكشوفة والابتعاد عن التجمعات والخروج في ساعات الظهيرة التي يصاحبها ارتفاع في درجات الحرارة.

يشار إلى أن وزير الصحة الأردني سعد جابر كان أوعز في وقت سابق الثلاثاء، بمتابعة المصابين الراقدين على أسرة الشفاء وتقديم الرعاية الطبية الفضلى حتى مثولهم للشفاء، كما أمر إدارة المستشفى بتحويل بعض الحالات إلى مستشفى الحسين في السلط لتقديم العلاج لهم وتحويل أي حالة تستدعي المتابعة.

وطلب من الجهات المعنية متابعة مصدر الإصابة لأخذ عينات وإجراء الفحوص المخبرية والوقوف على الأسباب المباشرة للتسمم.