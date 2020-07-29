صورة إبنة عبدالله الرويشد تثير ضجة

فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 29 يوليو 2020 05:13 مساءً - ‏ساعة واحدة مضت أخبار المشاهير 176 زيارة

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أثارت ابنة فنان كويتي شهير، الجدل بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بعد أن نشرت الإعلامية الكويتية مي العيدان صورتها.

ونشرت “العيدان” عبر موقع “إنستجرام”، صورة ابنة الفنان الكويتي عبدالله الرويشد، وكتبت عليها: ” صورة أسيل ابنة الفنان عبدالله الرويشد. تشبهه و لا ما تشبهه؟”.

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع الصورة، معبرين عن إعجابهم بجمالها، خصوصاً أنها ظهرت بمكياج خفيف جداً. وتطرق آخرون إلى الشبه بينها وبين والدها حيث رأى بعضهم أن درجة التقارب في الملامح كبيرة فيما لفت آخرون إلى العكس.