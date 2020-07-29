أمر قضائي في مصر بتمديد حبس فنانة قتلت زوجها

أصدرت محمكة جنح البساتين في مصر اليوم الأربعاء، أمرًا بتجديد حبس الممثلة عبير بيبرس 15 يوما إضافيًا على ذمة التحقيقات وذلك بعد ‘انتها بتهمة قتل زوجها في البساتين خلال مشاجرة.

وأوضحت تحقيقات النيابة العامة، أن المتهمة قررت قتل زوجها بعد عدة مشاجرات بينهما على مدار الشهور الماضية. وتبين أن المجنى عليه كان يقوم بضرب المتهمة باستمرار فقررت التخلص منه.

وأشارت التحقيقات إلى أنه في يوم الواقعة نشبت مشاجرة بين المجنى عليه والمتهمة، فتعدى الأول عليها بالضرب، فسددت له طعنات عدة في أنحاء جسده ووقع جثة هامدة غارقا في دمائه.

وقالت الفنانة خلال التحقيقات في القضية رقم 5589 لسنة 2020 جنايات البساتين، "أنه يوم الحادث نشبت مشاجرة مع زوجها بسبب خلافات مالية بينهما (كان مستلفا مني فلوس)، بالإضافة لمشكلات سابقة تتعلق بعلاقته مع زوجته الأولى". وفق موقع روسيا اليوم.

وأضافت: "أن المشاجرة تطورت بينهما وسقط زجاج مكتبة داخل شقتها وتناثر على الأرض، وأثناء المشاجرة سقط زوجها فأصيب بزجاجة في صدره، لافتة إلى أنها طلبت له الإسعاف لإنقاذه، لكنه لفظ أنفاسه الأخيرة".