تراند اليوم : ابنة هيفا وهبي بأجمل جلسة تصوير – فيديو

زينب ظهرت بفستان باللون الفيروزي، ووضعت تاجاً على رأسها، لتبدو مثل الأميرات.

خضعت زينب الابنة الوحيدة للفنانة اللبنانية هيفا_وهبي، لجلسة تصوير جديدة، نشرت مقطع فيديو من كواليسها.

28 يوليو 2020

17:02 نقابة اصحاب محطات المحروقات: بواخر البنزين موجودة بمحاذاة الشواطئ ولا تفرغ حمولتها بسبب خلافات مع مصرف لبنان على تسديد الاعتمادات للمصرفية

16:47 مجلس الوزراء قرر تقديم شكوى الى الامم المتحدة احتجاجاً على الاعتداء الاسرائيلي في الجنوب اللبناني أمس

11:25 اللواء عباس ابراهيم: سأزور البطريرك الراعي غداً واتناول الغداء عنده

10:56 تحليق للطيران الاسرائيلي على مستوى متوسط

10:55 اصحاب المولدات في الهرمل - لبنان حذروا من التوقف عن العمل لفقدان المازوت

27 يوليو 2020 Advertisements

18:19 اجتماع أمني إسرائيلي بحضور رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لتقييم الأوضاع على الحدود مع لبنان

18:17 هدوء حذر على الحدود اللبنانية الإسرائيلية بعد توقف الاشتباكات

17:38 توقف القصف الصهيوني بشكل كامل في مرتفعات كفرشوبا ومزارع شبعا وتحليق مكثف للطيران الحربي المعادي