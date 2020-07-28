تراند اليوم : ابنة هيفا وهبي بأجمل جلسة تصوير – فيديو

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خضعت زينب الابنة الوحيدة للفنانة اللبنانية هيفا_وهبي، لجلسة تصوير جديدة، نشرت مقطع فيديو من كواليسها.
زينب ظهرت بفستان باللون الفيروزي، ووضعت تاجاً على رأسها، لتبدو مثل الأميرات.
علقت على الفيديو قائلة: (احلى جلسات التصوير اللي سويتها انغرمت بجمال الفستان انتو شو رأيكن؟ اسحبوا الشاشة وشوفوا باقي التفاصيل).
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