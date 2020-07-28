أول تعليق من “حليمة بولند” على اتهامها في قضية مخلة بالشرف

فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 28 يوليو 2020 03:14 مساءً - رفضت الإعلامية الكويتية حليمة بولند، التعليق على إدراج اسمها ضمن قائمة المشاهير المتورطين في قضايا غسيل أموال، والذين تم الإعلان عن التحفظ على أموالهم لحين التحقيق معهم ومعرفة مصدر ممتلكاتهم.

ونشرت بولند، صورة لها تشير إلى تواجدها في منطقة قرطبة، وقالت إنها لا تملك الوقت كي تتحدث مع المتابعين بشأن هذا الموضوع.

وعلقّت قائلًة: “أشغال ومشاوير من الصبح وحوووسه ولووويه ما مداني اسولف معاكم ولا مداني ارد عالموضوع”.

وكان العديد من مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي تحدثوا في مقاطع فيديو عن ورود أسمائهم كمتهمين في قضية غسيل الأموال.

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وكانت صحيفة “القبس” نشرت قائمة بأسماء مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي، المتهمين بـ”غسيل الأموال”.

وعممت وزارة الداخلية الكويتية، أسماءهم المتهمين على المنافذ البرية والمطار، لمنع هروب المشتبه بهم في قضية الفساد المثيرة.

وضمت قائمة “مشاهير غسيل الأموال” 10 أشخاص، هم: يعقوب بوشهري، وفوز الفهد، ودانة الطويرش، ومشاري بو يابس، وحليمة بولند، وعبدالوهاب العيسى، وفرح الهادي، إضافة إلى جمال النجادة، وشفاء الخراز، ومريم رضا.