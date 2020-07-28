شاهد رد الفاشينيستا فوز الفهد بعد اتهامها بغسيل الأموال

بعد اتهامها بغسيل الأموال، نشرت الفاشينيستا الكويتية فوز الفهد، اليوم الثلاثاء، مقطع فيديو تعلق فيه على القضية وتشكر جمهورها على مواقع التواصل الاجتماعي بعد اهتمامهم بأمرها.

وجاء ذلك بعد ان أثارت جدل واسع في الكويت بعد اتهمامها بقضية غسيل الاموال، ووصول الأمر النيابة العامة و فتح تحقيقات حول الموضوع.

وقالت فوز الفهد في الفيديو: "طبعا الكل شاف اللي صار أمس وحبيت أطمن الكل، أولا حابة أشكر كل الناس اللي سألوا عني ودقوا علي واطمنوا علي، أنا بخير والأمور كلها بخير، إن شاء الله يا رب هذا فقط إجراء روتيني قانوني، من حق الدولة تحقق معانا فيه وفي أي شي تحس إن فيه شي".

وتابعت: "يبون يسألون عنا، يشيكون علينا، أنا كشخص مستعدة أسويه، وكل شي إن شاء الله نظيف، ونفس ما قاعدة أقول أشكر الكل ورح أرد أقول أنا مقدرة كل شخص دق، دز مسج حاول يكلمني حاول يكلم أشخاص حوليني أهلي". كما اورد موقع "روسيا اليوم".

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وتوجهت فوز بالشكر لكل من اهتم بها، قائلة: "شكرا هذا الموقف بين لي وايد ناس قلبهم علي وبنفس الوقت أنا مرتاحة إني انحطيت بهذا الموقف، صح أنه يضايق لكن مرتاحة في نفس الوقت لأني أبي أخلص وإن شاء الله يا رب بإذن الله داخلة نظيفة وخارجة نظيفة".