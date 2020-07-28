شكرا لبحثكم عن خبر في ذكرى رحيله.. حين تسبب رشدي أباظة في إحراج ممثلة وإغمائها بما طلبه منها والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة - تحل اليوم ذكرى مرور أربعين عاما على وفاة دنجوان السينما المصرية رشدي أباظة، الذي لقب بمعشوق النساء بسبب علاقاته النسائية المتعددة التي لطالما كانت محورا للحديث في حقبة السبعينيات في مصر .
رحل رشدي عن عالمنا في 27 يوليو عام 1980، و ظل يعمل حتى النفس الاخير ، حيث توفى أثناء تصوير فيلم الاقوياء أمام الفنان عزت العلايلي.
وروى الفنان رشدي أباظة في حوار له مع مجلة الشبكة في السبعينيات، عن موقف محرج تعرض له أثناء تصويره احد الافلام حيث لاحظ أن الممثلة التي تقف أمامه لا تهتم بنظافة أسنانها والفيلم عاطفي وفيه مشاهد قبلات، بحسب مانقلت "صدى البلد".
وأضاف رشدي أباظة أنه قام بشراء معجون وفرشاة للأسنان و حضر للاستوديو قبل موعده بقليل، و صاح في المكان لينادي على الممثلة وطلب منها مغادرة المكان والخروج معه إلى الحديقة لمراجعة مشاهدهما.
وانتظر الفنان وصولهما لمكان خال من الممثلين الزملاء والعاملين وطلب من الفنانة تنظيف أسنانها بكل هدوء وذوق، ولكنها لم تتحمل صدمة الإحراج الذي تعرضت له وسقطت على الأرض في حالة إغماء.
كانت هذه تفاصيل خبر في ذكرى رحيله.. حين تسبب رشدي أباظة في إحراج ممثلة وإغمائها بما طلبه منها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على انباء عدن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.