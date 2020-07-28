شكرا لبحثكم عن خبر نرمين الفقي تثير إعجاب جمهورها بملابس السباحة على البحر ..فيديو وصور والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أثارت الفنانة المصرية نرمين الفقي، إعجاب جمهورها بإطلالة محتشمة على شواطئ البحر. ونشرت نرمين الفقي صور لها عبر صفحتها الشخصية على "إنستجرام"، وهي منطلقة على الشاطئ مرتدية ما يٌشبه البوركيني، ولكنه نصف كم وشورت.

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