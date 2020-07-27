منوعات

مراهقة تحمل بدون ممارسة علاقة جنسية وطبيب يفسر الحالة

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لبحثكم عن خبر مراهقة تحمل بدون ممارسة علاقة جنسية وطبيب يفسر الحالة والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - كشفت أم أمريكية كيف أصبحت حاملا دون القيام بممارسة الجنس بشكل كامل وأن الأمر اقتصر على "المداعبة"، لكن اتضح أن حملها له تفسير طبي.

 

فقبل 5 سنوات، عانت سامانثا لين إيزابيل من تقلصات، وتأخرت الدورة الشهرية، فقررت إجراء اختبار حمل لتقطع الشك باليقين.

 

لكن هذه المراهقة، البالغة من العمر 19 عاما آنذاك، صدمت بكون النتيجة إيجابية، وهي حامل في أسبوعها الخامس، بعد علاقة حميمية اقتصرت على "المداعبة".

 

وقالت في مقطع فيديو على "تيك توك"، تمت مشاهدته أكثر من 1.4 مليون مرة: "قرأت أنه يمكنك الحمل أثناء المداعبة".

Advertisements

 

وأضافت الفتاة البالغة من العمر حاليا 26 عاما الآن، إنها ما زالت مع شريكها الذي حملت منه، وهي الآن أم لابنها الثاني.

 

وتعتبر حالة سامانثا مثالا نادرا للغاية على الحمل بدون ممارسة جنس كامل، والذي يعتقد أنه يمثل 0.5 في المائة فقط من جميع حالات الحمل، وفقا لدراسة أجريت على 7870 امرأة نشرت في المجلة الطبية البريطانية.

 

وقال دكتور لينكولن: "يجب أن يدخل الحيوان المنوي إلى المهبل من أجل حدوث الحمل".

 

وأضاف: "لا يهم ما يضعه هناك.. ولكن بمجرد وجوده، يمكن أن ينتقل عبر عنق الرحم، إلى الرحم، ويلتقي مع بيضة في قناة فالوب وتخصبه".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مراهقة تحمل بدون ممارسة علاقة جنسية وطبيب يفسر الحالة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على انباء عدن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

Advertisements

قد تقرأ أيضا