طلاق أنغام وأحمد إبراهيم بعد 4 شهور زواج والسبب صادم

فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 27 يوليو 2020 09:17 مساءً - بعد أن دبت الخلافات سريعًا بينهما عقب أسابيع قليلة من زواجهما، قرر الثنائي الفنانة أنغام والمحلن أحمد إبراهيم، الطلاق رسميًا.

ويأتي الطلاق بعد حوالى الـ4 أشهر على الحديث للمرة الأولى عن خلافات بين الفنانة أنغام وزوجها أحمد إبراهيم وتحديداً في شهر مارس الماضي بسبب نشر إبراهيم صورة لزوجته الاولى وأولادهما لمناسبة يوم المرأة العالمي، وهو الأمر الذي نفاه حينها إبراهيم مشيراً إلى أن الإنفصال لم يحدث بعد قائلاً:” واقسم بالله لم يحدث اي انفصال “حتى الان” لكن محدش عارف بكرا جايب ايه المهم راحة ولادي قبلي شخصيا”.

وأفادت وسائل إعلام محلية أن الثنائي انفصلا رسميًا منذ يومين، وفي أول تعليق له على الموضوع، نشر إبراهيم عبر خاصية القصص المصورة عبر صفحته الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي صورة له وكتب عليها :”مستعد لفصل جديد”.

ولاحظ المتابعون أن أنغام ألغت متابعة إبراهيم، وهو الآخر قبل فترة قام بالمثل، حتى إنها حذفت صورهما الخاصة، ولم تبقِ سوى صورة واحدة تجمعهما داخل استديو التسجيل مع صديقهما رامي جمال أثناء تسجيل إحدى أغنياتها.

وتفاعل الجمهور مع الخبر، ما بين مؤيد لقرار الانفصال مبررًا أن فرق السن بينهما كان يؤكد عدم تفاهم الاثنين، بينما أبدى البعض حزنه على انفصالهما.