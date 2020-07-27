لحظة نجاة أصالة وبسمة وهبة من موت محقق

فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 27 يوليو 2020 06:13 مساءً - نشرت الإعلامية المصرية بسمة وهبة على حسابها الرسمي في إنستغرام ، مقطع فيديو للحظة تعرضها لحادث في مدينة العلمين الجديدة شمالي مصر، رفقة المطربة السورية أصالة نصري.

وقالت بسمة وهبة على حسابها في إنستجرام :” أنا وأصالة تعرضنا لحادث كبير وبفضل الله نجونا من الموت بأعجوبة.

وأضافت : أصالة كانت سايقة ” الچيت سكي” بسرعة واصطدمنا بالصخور وأنا اترميت برأسي ع الصخر وفقدت الوعي ووقعت فى القاع، وأصاله رغم وقوعها صممت تضرب الموج وتخبط وتنادي حد ينقذني انا فوقت لقيت نفسي في مركب ناس طيبين ووشوش حواليا كل واحد بيحاول ينقذني من الميه اللي دخلت جسمي وانا فاقده الوعي ومن النبض ودقات القلب والدم اللي كان طالع من الجروح اللي في رجلي.

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وتابعت : شكراً يا حبيبي يا رب يا رحمن رحيم بعبادك شكراً أصاله إنك صممتي تنقذيني وبالفعل انقذتيني بشهامتك ودايماً بتثبتيلي انك جدعه وأصيله وشكراً للولاد اللي انقذوني بالمركب وكانوا ف قمه الأخلاق والجدعنه وشكراً لـ ” علي البحار” .. وجدعنتك دي مش غريبه ع أهل اسكندرية.

واختتمت حديثه: الحمدلله ١٠٠ مره ومن فضلكم محدش يجري بالموتوسيكل المائي وانتبهوا لنفسكم ولأولادكم”.

ويظهر مقطع الفيديو تفاصيل الحادث و جنوح الدراجة المائية “الچيت سكي” تجاه الصخور لتسقط وهبة ونصري على الصخور وفي المياه.