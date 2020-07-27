دينا الشربيني تتصدر تريندات “تويتر” بسبب “رقصة المايوه البيكينى”

فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 27 يوليو 2020 06:13 مساءً - ‏ساعتين مضت أخبار المشاهير 503 زيارة

تصدرت الممثلة المصرية دينا الشربيني، قائمة تريندات موقع التغريدات القصيرة “تويتر”، بعد انتشار مقطع فيديو لفتاة شبيهة لها، وهي ترقص بملابس البحر (المايوه).

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ولم تكن الفتاة التي ظهرت ترقص على أغنية للمطرب حكيم، بأحد الشواطئ بالساحل الشمالي يوى عارضة الأزياء الهولندية، إيمان همام، من أصل مصري ومغربي.

وكان العديد من متابعي الفيديو ظنوا أن هذه الفتاة هي دينا الشربيني التي يتصدر اسمها وسائل التواصل الاجتماعي من وقت لآخر، خاصة بعد ارتباطها بالمطرب عمرو دياب.

يذكر أن الشربيني منشغلة بتصوير مشاهدها في فيلم “30 مارس”، وتدور أحداث الفيلم في إطار اجتماعي تشويقي. يشاركها البطولة الممقلون أحمد الفيشاوي، وخالد الصاوي وإنجى المقدم وأسماء أبواليزيد ‏وندى موسى وصبرى فواز.