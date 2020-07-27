تداول العديد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي اليوم الاثنين 27 يوليو/تموز 2020، اسماء المشاهير المتهمين بغسل الأموال في الكويت، جاء ذلك بعد قرار المدعي العام الاحتفاظ بأموالهم ومنعهم من السفر بعد اتهامهم بغسل عشرات الملايين.

وأفادت وسائل إعلام كويتية اليوم بأن النائب المدعي العام أصدر قرار بتجميد الاموال في البنوك ، مشيرة الى ان الوزارة وزعت اسمائهم على المعابر والموانئ والمطارات خشية من هروب أي من الفنانين خارج الكويت.

ونقلت صحيفة القبس الكويتية عن مصدر مطلع أن بعد صدور القرار فمن المتوقع أن يصدر قرار بإحضاره الفنانين المتهمين وإحضارهم لمعرفة تفاصيل غسل الاموال، لافتة الى أن سيتم تقديم أسماء جديدة في الأيام المقبلة، بالنظر إلى النهج الجديد في محاسبة كل المعنيين وعدم استبعاد أي شخص.

وكشف أن الأجهزة الأمنية تراقب حاليًا 27 مواطنًا ومقيمًا يشتبه في تورطهم في عمليات غسيل أموال، بما في ذلك تجار الكحول والمخدرات، منوهًا إلى أنه يتم جمع معلومات وتحقيقات حول تصرفات هؤلاء المشتبه بهم وأنشطتهم وثرواتهم، وأي حركات مشبوهة يتم رصدها لهم.

اسماء مشاهير الكويت المتهمين في قضية غسيل الأموال

يعقوب بوشهري

فوز الفهد

دانة الطويرش

مشاري بو يابس

حليمة بولند

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عبدالوهاب العيسى

فرح الهادي

جمال النجادة

شفاء الخراز

مريم رضا

وأشار المصدر إلى أن «تجميد الأصول الذي تم تطبيقه بالأمس على الفور، مما يعني أن المشاهير المتهمين لا يمكنهم سحب دينار واحد من أصولهم أمس، وينتظرون حتى صدور الأحكام النهائية ضدهم”، مضيفًا: “إذا أدينوا، سيدفعون ضعف هذا المبلغ”.

وتعليقا على الضربات المؤلمة التي تدفعها الجهات المختصة لعناصر مشاهير وسائل التواصل الاجتماعي في حالات الاشتباه بغسيل الأموال، أكد النائب رياض العدساني أنه لفت انتباه المسؤولين في ديسمبر 2018 إلى مجموعة من هؤلاء المشاهير الذين تجاوزوا حجم المعاملات البعض منهم لديهم عتبة 5 ملايين دينار في عام واحد.

وأضاف، أنها مبالغ لا تتناسب مع طبيعة عملهم أو رواتبهم الأساسية، مشيرًا إلى إن بعض التحويلات التي تحدث عنها في ذلك الوقت تضمنت شيكات ومعاملات بأكثر من مليوني دينار في عام ونصف.

وأثار قضية غسل الاموال جدلا واسعا في الكويت، حيث طالب المواطنين السلطات الكويتية بأخذ كافة الاجراءات القانونية لمنع تكرار هذا الحادثة في الكويت.