سبب وفاة صباح الهلالي الشاعر العراقي

أعلنت نقابة الفنانين في العراق اليوم الاثنين عن وفاة الشاعر صباح الهلالي بعد مسيرة حافلة بالإنجازات والأعمال الفنية المشهورة.

وتوفي الفنان العراقي صباح الھلالي عن عمر ناھز 51 عاماً، وذلك بعد صراع مع مرض عضال، حيث كان يخضع للعلاج في المستشفى خلال الفترة الماضية، وتوفي اليوم متأثرا بإصابته بالمرض.

ونعت نقابة الفنانين العراقيين ببالغ الحزن رحيل الفنان الشاعر صباح الھلالي والذي وافته المنية فجر ھذا اليوم، سائلة المولى أن يتغمده بواسع رحمته وأن يلھم ذويه ومحبيه وزملائه الصبر والسلوان.

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وأوضحت نقابة الفنانين أن الفنان الراحل صباح الھلالي من مواليد بغداد 1969 ،مشيرة إلى أنه قّدم العديد من الأعمال الفنية في المسرح والفنون الشعبية والشعر الغنائي على الساحة العراقية والعربية.

وقالت وسائل اعلام عراقية، إن الفنان الراحل صباح الھلالي كان طريح الفراش حيث كان يعاني على مدار عدة أشھر من مضاعفات صحية بسبب ”الإفراط في شرب الكحول“، حسب ما أعلن بنفسه.

وشقيق الراحل صباح الھلالي الفنان زياد كان قد قال في وقت سابق ، إن شقيقه استفحل عليه المرض العضال الذي يعاني منه منذ أكثر من عام، وحاول الأطباء كل ما بوسعھم لإنقاذ حياته حتى توفي اليوم.