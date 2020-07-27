شاهد: أسد يتلقى صفعة من لبؤة في شجار عائلي

وثق المصور زوبين مقطع فيديو لشجار وقع بين أسد ولبؤة، حيث كانت الغلبة فيه لصالح الأخيرة التي بدت خلال الشجار وكأنها تصفعه، ما أثار الفيديو سخرية المشاهدين وتشبيهها بالحياة الزوجية لدى البشر.

وظهرت اللبؤة في الفيديو التي التقط في غابة "غير" الهندية، وهي تزأر في وجه الأسد وتحاول ضربه على وجهه وكأنها تصفعه، فيما يحاول هو تجنبها وعبور الطريق.

ونشرت صفحة "وايلد إنديا" مقطع الفيديو على حسابها في تويتر، وعلقت عليه بالقول: "شأن عائلي ملكي في غابة غير، وثقها زوبين أشارا".

وطالبت الصفحة متابعيها بوضع سماعات الأذن أو رفع الصوت، للاستماع لزئير اللبؤة الغاضبة. كما أورد موقع "سكاي نيوز عربية".

وانتشرت موجة من السخرية على تويتر عقب نشر الفيديو الذي بلغت مدته 22 ثانية، وحصد نحو 170 ألف مشاهدة في غضون 9 ساعات.