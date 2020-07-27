الكويت تحظر حليمة بولند و 9 مشاهير آخرين من السفر

أصدرت دولة الكويت قراراً يحكم بحظر 10 مشاهير من السفر مع التحفظ على اموالهم، وذلك بعد تضخم أرصدتهم البنكية.

وأعلن النائب العام في الكويت المستشار ضرار العسعوسي، عن أسماء المشاهير الـ10 المحظورين من السفر، وكان على رأسهم الإعلامية الشهيرة حليمة وبولند.

وأمر النائب العام العسعوسي، بعد تحقيقات على مدى شهور واستدعاءات لأطراف ذات صلة، بالتحفظ على أموالهم ومنعهم من السفر، حيث جمدت البنوك أرصدة المشاهير، كما قامت وزارة الداخلية بتعميم أسمائهم على المنافذ البرية والجوية.

ومن المقرر أن يتم ضبط وإحضار المتهمين بعد ذلك، وربما يكون هؤلاء المشاهير دفعة أولى حيث ستقدم أسماء جديدة في الأيام المقبلة، نظرا للنهج الجديد في محاسبة كل متورط وعدم استثناء أحد. كما أورد موقع "رأي اليوم".

وجاءت أسماء المشاهير الـ 10 على النحو التالي، "يعقوب بوشهري، فوز الفهد، دانة الطويرش، مشاري بو يابس، حليمة بولند، عبدالوهاب العيسى، فرح الهادي، جمال النجادة، شفاء الخراز، مريم رضا".