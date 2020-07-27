شكرا لبحثكم عن خبر بهذه الطريقة : واتساب يفضح الزوجة الخائنة والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - اكتشف تاجر مواد غذائية بمدينة مكناس المغربية بمحض الصدفة خيانة زوجته له، عندما اكتشف وجود فيديوهات مخلة لها عبر تطبيق “واتساب” على هاتفها الشخصي.

كانت البداية عندما لاحظ الزوجة أن تصرفات زوجته أصبحت غير عادية، فأصبحت لا تهتم بواجباتها المنزلية اليومية، كما أن معاملتها له تغيرت بشكل ملحوظ، خصوصًا من ناحية العلاقة الجنسية، التي سادها فتور تام، وبالمقابل أصبحت الزوجة مدمنة على استعمال هاتفها المحمول بصفة مستمرة، ما جعله يشك في أمرها.

وقالت صحيفة “الصباح” المغربية، إن الزوج استغل خلود زوجته للنوم، وفي غفلة منها، حصل على هاتفها المحمول، وخلال تفحص تطبيق التواصل الفوري “واتساب” سيصاب بصدمة كبيرة، عندما وجد صورًا فاضحة وفيديوهات لزوجته، في وضعيات مخلة بالآداب، وأخرى وهي تعاقر الخمر وتدخن النرجيلة وترقص بالشارع العام رفقة امرأة، فضلاً عن وجود رسائل نصية وتسجيلات صوتية، تتضمن عبارات الغزل، تبادلتها الزوجة مع مجموعة من الأشخاص الغرباء.

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لم تنته صدمة الزوج عند هذا الحد، فقد علم من ابنته (10 سنوات) أن والدتها تستغل فترة غيابه عن المنزل، من التاسعة صباحًا إلى ما قبيل صلاة العشاء، لارتياد شقق مفروشة معدة للدعارة، تقع بأحياء متفرقة بالعاصمة الإسماعيلية، بغرض ممارسة الرذيلة، وأنها في كل مرة تعمل على اصطحابها معها إلى هناك، في حين تترك شقيقها الأصغر لوحده في المنزل، بعدما تناوله محلولاً منومًا.

كما تفاجأ بأن زوجته ترتاد يوميا المقاهي التي تقدم النرجيلة للزبائن، إذ تصطحب معها ابنتها، وتجالس أشخاصًا غرباء من الجنسين وتشاركهم تدخين “الشيشة”، على إيقاع موسيقى صاخبة، قبل العودة ليلاً إلى المنزل، وكأن شيئًا لم يحدث.

كاد الزوج ينتقم لشرفه المهدر، لولا تريثه، وقرر الزوج التقدم بشكوى ضدها، معززة بمفتاح لتخزين وحفظ المعلومات (أو إيس بي) وقرص مدمج يوثقان للصور الفاضحة والفيديوهات الإباحية.

وتم حبس الزوجة البالغة من العمر 27 سنة على ذمة التحقيقات التي تباشرها النيابة العامة، في جنح الخيانة الزوجية، وإنتاج وتوزيع وعرض مواد إباحية وحيازتها، وإعطاء القدوة السيئة لطفل.